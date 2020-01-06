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Стиль жизни

Рождество 2020: рецепты легких постных блюд, которые украсят ваш стол

10:13 6 января 2020 123
Меню на Сочельник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

6 января, в Рождественский Сочельник, украинские хозяйки готовят постные блюда.

Кроме традиционной кутьи и вареников, каждая хозяйка старается приготовить что-то оригинальное.

«ФАКТЫ» предлагают вам несколько рецептов постных блюд, которые украсят ваш стол. И главное — готовятся они легко, справится даже хозяйка без опыта.

Тыква

Постное овощное рагу в тыкве

Вам понадобится:

тыква — 1 шт.;
картофель — 2 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
брокколи свежая — по вкусу;
лавровый лист — по вкусу;
специи — по вкусу;
оливковое масло — по вкусу;
Можете добавить грибы.

Из тыквы сделать горшочек, мякоть нарезать кубиками. Все остальные овощи также нарезать кубиками и обжаривать. Сначала картофель и морковку, добавить перец, брокколи и грибы, если вам они нравятся. Добавляем лавровый лист и специи, фаршируем тыкву, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности.

Салат

Салат с апельсинами (мандаринами) и свеклой

Вариантов такого салата много, вы можете сделать свой.

Вам понадобится:

свекла маленькая — 3 шт.;
мандарин или апельсин — 3 шт.;
соевый соус — 1 столовая ложка.;
ароматное масло (какое вам больше нравится) — 1 столовая ложка.;
соль, перец по вкусу.

Можете добавить зелень или тофу. Вкусно будет и с кунжутными семечками.

Тыкву испечь, Мандарины или апельсины очистить и нарезать. Все полить заправкой.

Грибной паштет

Вам понадобится:

200 г фасоли;
400 г шампиньонов;
одна луковица;
один болгарский перец;
чеснок, кинза, растительное масло, соевый соус.

Фасоль варим и взбиваем блендером. Обжариваем луковицу, болгарский перец и грибы. Добавляем чеснок, кинзу, соль и специи по вкусу, также взбиваем блендером. Все смешиваем, добавляем пару ложок соевого соуса.

Печенье

Банановые сладости

Вам понадобятся:

один спелый банан;
250 г муки,
50 мл растительного масла,
100 г меда,
½ чайной лодки. гашенной уксусом соды;
цукаты, корица, ваниль, тыквенные семечки по вкусу.

Муку, банан, масло и соду взбиваем миксером, добавляем цукаты и специи, лепим печенье и выпекаем его в духовке 20 минут при 180 °C.

Приятного вам аппетита!

Ранее мы публиковали рецепты блюд на Рождество.

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