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Рождество 2020: рецепты легких постных блюд, которые украсят ваш стол
6 января, в Рождественский Сочельник, украинские хозяйки готовят постные блюда.
Кроме традиционной кутьи и вареников, каждая хозяйка старается приготовить что-то оригинальное.
«ФАКТЫ» предлагают вам несколько рецептов постных блюд, которые украсят ваш стол. И главное — готовятся они легко, справится даже хозяйка без опыта.
Постное овощное рагу в тыкве
Вам понадобится:
тыква — 1 шт.;
картофель — 2 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
брокколи свежая — по вкусу;
лавровый лист — по вкусу;
специи — по вкусу;
оливковое масло — по вкусу;
Можете добавить грибы.
Из тыквы сделать горшочек, мякоть нарезать кубиками. Все остальные овощи также нарезать кубиками и обжаривать. Сначала картофель и морковку, добавить перец, брокколи и грибы, если вам они нравятся. Добавляем лавровый лист и специи, фаршируем тыкву, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности.
Салат с апельсинами (мандаринами) и свеклой
Вариантов такого салата много, вы можете сделать свой.
Вам понадобится:
свекла маленькая — 3 шт.;
мандарин или апельсин — 3 шт.;
соевый соус — 1 столовая ложка.;
ароматное масло (какое вам больше нравится) — 1 столовая ложка.;
соль, перец по вкусу.
Можете добавить зелень или тофу. Вкусно будет и с кунжутными семечками.
Тыкву испечь, Мандарины или апельсины очистить и нарезать. Все полить заправкой.
Грибной паштет
Вам понадобится:
200 г фасоли;
400 г шампиньонов;
одна луковица;
один болгарский перец;
чеснок, кинза, растительное масло, соевый соус.
Фасоль варим и взбиваем блендером. Обжариваем луковицу, болгарский перец и грибы. Добавляем чеснок, кинзу, соль и специи по вкусу, также взбиваем блендером. Все смешиваем, добавляем пару ложок соевого соуса.
Банановые сладости
Вам понадобятся:
один спелый банан;
250 г муки,
50 мл растительного масла,
100 г меда,
½ чайной лодки. гашенной уксусом соды;
цукаты, корица, ваниль, тыквенные семечки по вкусу.
Муку, банан, масло и соду взбиваем миксером, добавляем цукаты и специи, лепим печенье и выпекаем его в духовке 20 минут при 180 °C.
Приятного вам аппетита!
Ранее мы публиковали рецепты блюд на Рождество.
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