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"Независимость украинской церкви — факт": год назад Украина получила Томос
Ровно год назад, 6 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии, который митрополит Епифаний сравнил с Актом провозглашения независимости Украины.
«Почему для нас получения Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления к церковной независимости — это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец-то получил всеправославное и мировое признание. Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, были не просто участниками, но и соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев», — говорится в обращении митрополита Епифания, посвященном годовщине получения Томоса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Православная церковь Греции и Александрийский патриархат признали автокефалию Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием.
Фото со странички митрополита Епифания в соцсетях.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.