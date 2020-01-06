"Независимость украинской церкви — факт": год назад Украина получила Томос

Украина

Ровно год назад, 6 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии, который митрополит Епифаний сравнил с Актом провозглашения независимости Украины.

«Почему для нас получения Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления к церковной независимости — это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец-то получил всеправославное и мировое признание. Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, были не просто участниками, но и соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев», — говорится в обращении митрополита Епифания, посвященном годовщине получения Томоса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Православная церковь Греции и Александрийский патриархат признали автокефалию Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием.

Фото со странички митрополита Епифания в соцсетях.

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