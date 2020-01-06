Бог войны: Трампа изобразили карикатурой после ликвидации Сулеймани

Мир

Известный российский карикатурист Сергей Елкин оперативно отзывается на все значимые события, происходящие в мире. Недавно он высмеял натянутые отношения между двумя президентами-соседями Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, а также неудавшееся в 2019 году поглощение Россией Беларуси.

Ликвидация иранского генерала Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара США, стала темой новой карикатуры Елкина. В ней он изобразил президента Дональда Трампа, приказавшего уничтожить генерала, в образе древнегреческого бога Ареса в шлеме и с мечом в руках. Согласно древнегреческой мифологии, Арес отличался вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны.

«Приказав убить генерала Сулеймани, Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны»— пишет карикатурист.

Пользователи прокомментировали карикатуру и действия не только Трампа, но и других американских лидеров.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вместе с Сулеймани в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.

Вскоре после смерти генерала духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Хаменеи пообещал отомстить за убитого военноначальника.

О том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и какие последствия может иметь убийство генерала Сулеймани, читайте в материале «ФАКТОВ».



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