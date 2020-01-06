- 16:55 В США заговорили об ограничении полномочий Трампа по Ирану
- 16:21 Авто с детьми застряло в снежном заносе на Хмельнитчине: фото с места ЧП
- 16:18 Выстрелил прямо в глаз: в Кривом Роге мужчина ранил продавца магазина
- 16:10 Украинская чиновница попала в скандал из-за оскорбительного высказывания о ветеранах АТО
- 15:50 Моряки Путина опозорились в Турции: появилось видео инцидента
- 15:46 Визит Зеленского в Оман: в сети указали на любопытную деталь
- 15:27 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии
- 15:21 Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке
- 15:20 Найдите 5 отличий: на фото «официальных» встреч Зеленского в Омане нашли странный момент
- 15:19 Защитник сборной Венгрии Кадар покидает «Динамо»
- 15:18 Бог войны: Трампа изобразили карикатурой после ликвидации Сулеймани
- 15:15 С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки
Выстрелил прямо в глаз: в Кривом Роге мужчина ранил продавца магазина
В понедельник, 6 января, в Металлургическом районе Кривого Рога произошла стрельба, пострадала женщина. Напомним, в новогоднюю ночь в результате стрельбы в центре Киева в больницу попали пять человек.
Как сообщает «Первый городской», в одном из мебельных магазинов на улице Криворожстали мужчина несколько раз выстрелил в продавца из травматического оружия.
Пострадавшую женщину госпитализировали с повреждениями головы и глаз.
Подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия. Забрал ли что-то предполагаемый преступник из магазина — неизвестно.
На данный момент правоохранители проверяют прилегающую территорию и ищут подозреваемого.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что накануне Нового года на железнодорожном вокзале Кривого Рога нетрезвый мужчина бросался с ножом на прохожих. До приезда полиции он успел ранить в лицо мужчину и женщину. Немного раньше в зале суда Кривого Рога произошла потасовка с участием местных активистов и полицейских.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт