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Происшествия

Выстрелил прямо в глаз: в Кривом Роге мужчина ранил продавца магазина

16:18 6 января 2020 206
здание магазина
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 6 января, в Металлургическом районе Кривого Рога произошла стрельба, пострадала женщина. Напомним, в новогоднюю ночь в результате стрельбы в центре Киева в больницу попали пять человек.

Как сообщает «Первый городской», в одном из мебельных магазинов на улице Криворожстали мужчина несколько раз выстрелил в продавца из травматического оружия.

Пострадавшую женщину госпитализировали с повреждениями головы и глаз.

Подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия. Забрал ли что-то предполагаемый преступник из магазина — неизвестно.

На данный момент правоохранители проверяют прилегающую территорию и ищут подозреваемого.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что накануне Нового года на железнодорожном вокзале Кривого Рога нетрезвый мужчина бросался с ножом на прохожих. До приезда полиции он успел ранить в лицо мужчину и женщину. Немного раньше в зале суда Кривого Рога произошла потасовка с участием местных активистов и полицейских.

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