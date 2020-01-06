Украина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник Степану Бандере на границе с Россией в городе Конотопе. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По мнению градоначальника, лидер украинских националистов должен лицом быть обращен к российской границе и смотреть на Кремль, чтобы нагонять ужас на страну-агрессора.

«…Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва. Видите, его давно уже убили, а Бандера и дальше воюет за украинское государство и будет воевать годами, потому что есть последователи, есть идея, а она всегда бессмертна», — считает Марцинкив.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на инициативу мэра, напоминая ему, что нужно заниматься своим городом: приводить в порядок дороги и мосты, школы, садики, парки, а потом уже выступать с предложениями о памятниках в другом городе.

А в России устроили истерику из-за возможного появления памятника Бандере в Конотопе. Бывшая прокурорша оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала эту инициативу бредом. Другой российский парламентарий Дмитрий Новиков обеспокоился тем, что на Украине продолжают героизировать предателей. Еще один сенатор предположил, что такой памятник не простоит у российских границ больше дня.

Напомним, 1 января 2020 года исполнилось 111 лет с дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. Во многих городах Украины прошли торжественные мероприятия. В столице было организовано факельное шествие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter