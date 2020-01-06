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Епифаний проводит Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Накануне Рождества в Святой вечер в Киеве в Михайловском Златоверхом Кафедральном соборе проходит праздничное богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита Епифания.
Ровно год назад, 6 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии, который митрополит Епифаний сравнил с Актом провозглашения независимости Украины.
Отметим, 7 января Рождество Христово отмечают православные христиане восточного обряда. По Григорианскому календарю Рождество отметили 25 декабря.
Как сообщали «ФАКТЫ», митрополит Епифаний считает, что в Украине может измениться церковный календарь, но для этого нужно, чтобы было готово общество. Переход на Григорианское летоисчисление пройдет более безболезненно, когда в Украине будет единая церковь.
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