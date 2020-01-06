23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Это было решение США: в НАТО отреклись от причастности к убийству Сулеймани

22:15 6 января 2020 33
Столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

Силы Североатлантического Альянса не принимали участия в операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Это было национальное решение США. Так на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Решение не принималось ни НАТО, ни американской коалицией. Но все страны Альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе», — цитирует Столтенберга «РБК-Украина».

Столтенберг также призвал Иран воздержаться от провокаций и насилия после смерти Сулеймани.

Напомним, командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани был убит утром 3 января в результате авиаудара США. Вместе с ним погибли еще восемь человек, включая его спутников и охранников. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за убитого генерала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер