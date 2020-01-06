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Это было решение США: в НАТО отреклись от причастности к убийству Сулеймани
Силы Североатлантического Альянса не принимали участия в операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Это было национальное решение США. Так на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Решение не принималось ни НАТО, ни американской коалицией. Но все страны Альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе», — цитирует Столтенберга «РБК-Украина».
Столтенберг также призвал Иран воздержаться от провокаций и насилия после смерти Сулеймани.
Напомним, командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани был убит утром 3 января в результате авиаудара США. Вместе с ним погибли еще восемь человек, включая его спутников и охранников. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за убитого генерала.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!