Дочь Юлии Началовой растет точной копией покойной матери: поклонников певицы поразили фото Веры

Шоу-бизнес

После того как весной 2019 года не стало певицы Юлии Началовой, ее единственная дочь Вера, рожденная в браке певицы с Евгением Алдониным, начала жить у дедушки и бабушки по материнской линии.

Но при этом Алдонин продолжил принимать непосредственное участие в воспитании своей дочери, часто забирая осиротевшую дочь к себе, напоминает «Экспресс-газета».

Январские каникулы тоже не стали исключением — их Евгений проводит рядом с Верой.

Недавно он опубликовал фотографию из одного из торговых центров, куда пришел развлекаться вместе со своей наследницей. На фотографии отец выглядит счастливым, а дочь — умиротворённой, правда, многие подписчики отметили, что у неё всё-таки просматривается грусть в глазах.

«Прекрасные новогодние праздничные дни! Всем добра!»— лаконично подписал кадр 39-летний экс-полузащитник московского ЦСКА.

Поклонники оставили под фотографией Алдонина с дочкой огромное количество тёплых комментариев — многие его хвалят, что не бросил дочь и повел себя как настоящий мужчина.

При этом многие отметили, что 13-летняя девочка растет копией отошедшей в лучший мир матери. Впрочем, другие выразили мнение, что Вера все-таки больше похожа на самого Алдонина.

«Мне кажется, Вера прямо повзрослела. И на Юлию очень похожа»; «Становится похожа на маму»; «Да, сейчас прям становится видно хорошо, черты лица Юлии у Веры»; «Мамины глаза»; «Глаза мамины, носик тоже»; «Милая девочка, очень похожа на Вас. И, по всей видимости, такая же одухотворенная, как мама. Берегите ее»; «Да, мне тоже кажется, что больше папина доча. На Юлечку, конечно, тоже похожа… Но на папу больше»; «Как сильно Вера похожа на папу. Дай Бог ей счастья»; «Классное и доброе фото! У Верочки есть черты мамочки, искрящие глазки», — написали поклонники.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Евгений Алдонин, который недавно стал многодетным отцом, рассказал, как дочь Вера переживает смерть мамы.

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