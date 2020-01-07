- 05:56 Рэмбо зовет на помощь: истошные вопли попугая стали причиной приезда полиции
- 05:42 Наглые провокации продолжаются: ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе
- 04:59 Дочь Юлии Началовой растет точной копией покойной матери: поклонников певицы поразили фото Веры
- 04:35 Надежда только на США: стало известно, как ВСУ могут ответить на прямую атаку России
- 03:55 Почти голая: Гвинет Пэлтроу удивила поклонников слишком смелым нарядом
- 03:11 Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту США
- 02:52 Надо меньше жрать: Топалов объяснил, почему Тодоренко выгнала его из шоу
- 02:26 Похищение попы: грабитель вынес из секс-шопа интимную игрушку в виде женского зада
- 01:50 Почистить зубы мгновенно: в Лас-Вегасе представили необычную "зубную щётку для ленивых"
- 00:45 Ошибочка вышла: США не планируют выводить войска из Ирака
- 00:15 Секс-скандал разгорается: Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии
- 06.01 23:51 Прощались с годом свиньи: три поросенка ворвались в магазин и вылакали 2 бутылки коньяка
Дочь Юлии Началовой растет точной копией покойной матери: поклонников певицы поразили фото Веры
После того как весной 2019 года не стало певицы Юлии Началовой, ее единственная дочь Вера, рожденная в браке певицы с Евгением Алдониным, начала жить у дедушки и бабушки по материнской линии.
Но при этом Алдонин продолжил принимать непосредственное участие в воспитании своей дочери, часто забирая осиротевшую дочь к себе, напоминает «Экспресс-газета».
Январские каникулы тоже не стали исключением — их Евгений проводит рядом с Верой.
Недавно он опубликовал фотографию из одного из торговых центров, куда пришел развлекаться вместе со своей наследницей. На фотографии отец выглядит счастливым, а дочь — умиротворённой, правда, многие подписчики отметили, что у неё всё-таки просматривается грусть в глазах.
«Прекрасные новогодние праздничные дни! Всем добра!»— лаконично подписал кадр 39-летний экс-полузащитник московского ЦСКА.
Поклонники оставили под фотографией Алдонина с дочкой огромное количество тёплых комментариев — многие его хвалят, что не бросил дочь и повел себя как настоящий мужчина.
При этом многие отметили, что 13-летняя девочка растет копией отошедшей в лучший мир матери. Впрочем, другие выразили мнение, что Вера все-таки больше похожа на самого Алдонина.
«Мне кажется, Вера прямо повзрослела. И на Юлию очень похожа»; «Становится похожа на маму»; «Да, сейчас прям становится видно хорошо, черты лица Юлии у Веры»; «Мамины глаза»; «Глаза мамины, носик тоже»; «Милая девочка, очень похожа на Вас. И, по всей видимости, такая же одухотворенная, как мама. Берегите ее»; «Да, мне тоже кажется, что больше папина доча. На Юлечку, конечно, тоже похожа… Но на папу больше»; «Как сильно Вера похожа на папу. Дай Бог ей счастья»; «Классное и доброе фото! У Верочки есть черты мамочки, искрящие глазки», — написали поклонники.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Евгений Алдонин, который недавно стал многодетным отцом, рассказал, как дочь Вера переживает смерть мамы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!