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Синоптики рассказали, какой будет погода 7 января
В Украине на Рождество, 7 декабря, по сравнению с предыдущим днем, немного потеплеет.
По данным Укргидрометцентра, температура днем во вторник составит от -1 до +4 градусов. Теплее будет в западных регионах, в центре на севере и востоке страны страны — от -1 до +1 градуса. В западных областях и центре ожидается переменная облачность с прояснениями, на остальной территории — без прояснений, а в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму возможны дождь со снегом.
Материал «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни» с прогнозами от народных синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».