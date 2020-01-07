Синоптики рассказали, какой будет погода 7 января

Общество и люди

В Украине на Рождество, 7 декабря, по сравнению с предыдущим днем, немного потеплеет.

По данным Укргидрометцентра, температура днем во вторник составит от -1 до +4 градусов. Теплее будет в западных регионах, в центре на севере и востоке страны страны — от -1 до +1 градуса. В западных областях и центре ожидается переменная облачность с прояснениями, на остальной территории — без прояснений, а в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму возможны дождь со снегом.

Материал «Сухо и холодно: какой будет погода на Рождество и ближайшие дни» с прогнозами от народных синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ».

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