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Украина

Украинцам помогут деньгами: Кабмин обещает новый механизм социальных выплат

3:49 8 января 2020 24
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Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров создаст новую систему социальной помощи, адресованной семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого будет учреждена специальная государственная служба и обучены специалисты по социальной работе, говорится в сообщении на правительственном портале.

«Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации… Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни»,— цитирует сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как отметили в ведомстве, первоочередным вопросом будет — предотвращение попадания украинцев в сложные ситуации.

Для этого будет увеличено количество специалистов социальной работы, внедрен принцип «деньги ходят за человеком», а также новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

Ранее Кабинет министров поддержал инициативы по борьбе с бедностью. Минсоцполитики подготовило законопроект, направленный на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются. Документ предусматривает с 1 января 2020 года увеличение поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и находящихся под опекой.

Кроме того, с 1 июля 2020 года предусмотрено повышение пособий на детей из малообеспеченных семей — с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц — с 21 до 25% прожиточного минимум

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине вступил в силу закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», предусматривающий сразу несколько видов проверок получателей пенсий, субсидий и других видов социальной помощи.

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