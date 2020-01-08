Украина

Катастрофа самолета МАУ в Иране: появилось жуткое видео с места трагедии

Авиакатастрофа в Тегеране, где разбился лайнер украинской авиакампании «МАУ», унесла жизни более 170 человек, в том числе и 11 украинцев.

В сети появилось видео из Ирана, где спасатели и медики собирали останки погибших. Видео в своем Instagram разместил ресурс «dtp.kiev.ua».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском МИДе заявили, что основной версией авиакатастрофы в Тегеране считается техническая — аварии двигателя. Вместе с тем, версии о ракетном ударе по самолете или же взрыве бомбы на борту исключаются.

Всю информацию о трагедии в Тегеране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

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