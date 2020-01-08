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Украина

Катастрофа самолета МАУ в Иране: появилось жуткое видео с места трагедии

10:41 8 января 2020 1753
Катастрофа МАУ в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакатастрофа в Тегеране, где разбился лайнер украинской авиакампании «МАУ», унесла жизни более 170 человек, в том числе и 11 украинцев.

В сети появилось видео из Ирана, где спасатели и медики собирали останки погибших. Видео в своем Instagram разместил ресурс «dtp.kiev.ua».

Зеленский сообщил, что уже готовы забрать из Ирана тела погибших украинцев Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил СНБО создать оперативный штаб. Уже готовы спецборты для того, чтобы забрать из Ирана тела погибших. Ждут решения иранской стороны. Уточнить информацию по трагедии можно на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57. УС️Срочно! Кто был на разбившемся лайнере МАУ Опубликован предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране: — граждане Украины — 15 — граждане Ирана — 71 — граждане Канады -73 — граждане Германии — 4 — граждане Великобритании — 3 — граждане Швеции — 8 — граждане Афганистана — 6 УС Названа причина крушения самолета МАУ в Иране Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Такую версию озвучил представитель тегеранского аэропорта. В ЧС Ирана заявили, что большинство погибших — граждане Ирана. Посольство Украины проверяет информацию, были ли на борту украинцы. На месте крушения нашли черный ящик. Правоохранители будут изучать все детали трагедии. Тем временем, Владимир Зеленский в срочном порядке возвращается в Украину из Омана, сообщили в ОП.

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском МИДе заявили, что основной версией авиакатастрофы в Тегеране считается техническая — аварии двигателя. Вместе с тем, версии о ракетном ударе по самолете или же взрыве бомбы на борту исключаются.

Всю информацию о трагедии в Тегеране читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

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