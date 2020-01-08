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Катастрофа украинского авиалайнера в Иране: эксперт указал на важные моменты
Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, комментируя авиакатастрофу украинского лайнера в Тегеране, заявил, что Иран был обязан закрыть небо после обстрела базы с американскими военными.
«Возгорание двигателя — это не причина, а следствие чего-то случившегося с самолетом. В чем сейчас можно быть абсолютно уверенным по характеру выпадения обломков — самолет разрушился от взрыва при ударе о землю. Есть видео, на котором (если оно подлинное) виден огонь, падающий на землю под достаточно крутым углом (визуально 20−25 градусов),
Вспоминая о трагедии рейса «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года в небе над Донецком, эксперт напоминает, что тогда небо над Украиной не было закрыто. «Техническое расследование Совета по безопасности Нидерландов (DSB) подтвердило, что у Украины были все основания, но она не была обязана это сделать из-за отсутствия четких нормативных указаний (правил) на этот счет. Их отсутствие было признано несовершенством нормативной базы ICAO. Данная ситуация гораздо хуже. Иран атакует американские базы в Ираке и ждет ответки, которая может прилететь только с воздуха, поэтому приводит в боевую готовность свои ПВО. В такой ситуации Иран БЫЛ ОБЯЗАН закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чтобы его очистить от „посторонних“ воздушных целей», — добавил он.
Также Вадим Лукашевич опубликовал на своей страничке фотографии обломков обшивки авиалайнера, на которых четко видны повреждения.
Под этим постом завязалась дискуссия о том, могли ли сбить самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса.
На эти же фотографии обратили внимание и в международном сообществе InformNapalm.
Все новости, связанные с авиакатастрофой в Иране, читайте в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)» на сайте «ФАКТОВ».
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