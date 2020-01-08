Мир

Крушение самолета МАУ под Тегераном: место трагедии показали на фото с воздуха

В Иране опубликовали фото с места авиакатастрофы «Боинга-737» авиакомпании «МАУ». В окрестностях тегеранского аэропорта, на месте, где упал самолет, продолжаются поиски второго черного ящика. Первый самописец найден и отправлен на экспертизу.

Иранское информагентство ISNA опубликовало снимки, сделанные над местом трагедии. Самолет рухнул вскоре после взлета, обломки лежат на открытой местности между городами Паранд и Шахрияр.

Спасатели уже готовы направить на идентификацию останки погибших. Жертвами авиакатастрофы стали девять членов экипажа (все украинцы) и 167 (по некоторым данным, 168) пассажиров. В основном это были молодые люди из Ирана и Канады, а также двое украинских граждан.

В Украине и Иране идет расследование о причинах трагедии. Уже есть основная версия. Об этом в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото www.isna.ir

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