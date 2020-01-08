- 13:24 Пыталась утопиться в ледяной воде: под Киевом спасли женщину
- 13:23 Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
- 13:19 В Никополе машина протаранила автобус с работниками завода ферросплавов: есть погибший
- 13:18 Вооружен и в балаклаве: стало известно, кто "минировал" аэропорт в Одессе
- 13:18 Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
- 12:56 Президент Эстонии вернула дипломатам Путина бутылку с крымским шампанским
- 12:54 Удар Ирана по базам США: каким будет ответ американцев
- 12:45 «Самолеты сами по себе изнутри не загораются»: в Раде обсудят катастрофу Boeing МАУ в Иране
- 12:35 Путин обратился к Зеленскому из-за крушения украинского самолета в Иране
- 12:30 Катастрофа самолета МАУ: Украина останавливает полеты над Ираном
- 12:21 Катастрофа украинского авиалайнера в Иране: эксперт указал на важные моменты
- 12:21 Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в фотошопе
«Самолеты сами по себе изнутри не загораются»: в Раде обсудят катастрофу Boeing МАУ в Иране
В понедельник, 13 января, комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины проведет заседание, на котором заслушает информацию о катастрофе лайнера МАУ в Иране. Об этом глава комитета, нардеп Богдан Яременко сообщил в Facebook.
«Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими», — заявил Богдан Яременко.
13 января комитет по вопросам внешней политики рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Иране и его окрестностях.
Ранее сообщалось, что эксперт указал на важные моменты, сопровождавшие катастрофу украинского самолета в Иране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.