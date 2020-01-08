Украина

«Самолеты сами по себе изнутри не загораются»: в Раде обсудят катастрофу Boeing МАУ в Иране

В понедельник, 13 января, комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины проведет заседание, на котором заслушает информацию о катастрофе лайнера МАУ в Иране. Об этом глава комитета, нардеп Богдан Яременко сообщил в Facebook.

«Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими», — заявил Богдан Яременко.

13 января комитет по вопросам внешней политики рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Иране и его окрестностях.

Ранее сообщалось, что эксперт указал на важные моменты, сопровождавшие катастрофу украинского самолета в Иране.



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