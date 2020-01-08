Большинство стран запретили своим авиаперевозчикам полеты над Ираном и Ираком

Мир

Большинство стран запретили своим авиаперевозчикам полеты над территориями Ирана, где разбился авиалайнер «Международных авиалиний Украины», а также Ирака. Обстановка в регионе крайне напряженная. Ранее Иран нанес ракетные удара по американским базам в Ираке.

Как сообщает CNN, ведущие авиакомпания приостановили рейсы в эти страны и меняют маршруты своих лайнеров, чтобы избежать полетов в иракском и иранском воздушных пространствах. В их числе Air France, Emirates Airline, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, American Airlines, Delta, Lufthansa и другие. Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

Компания «Международные авиалинии Украины» также прекращает полеты в Иран на неопределенный срок. Среди версий о причинах крушения самолета Boeing 737 «техническая неисправность», а также «вооруженная атака».

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине после катастрофы проверят все гражданские самолеты

Все новости об авиакатастрофе в Иране читайте в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео» на сайте «ФАКТОВ».

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