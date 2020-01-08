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Большинство стран запретили своим авиаперевозчикам полеты над Ираном и Ираком
Большинство стран запретили своим авиаперевозчикам полеты над территориями Ирана, где разбился авиалайнер «Международных авиалиний Украины», а также Ирака. Обстановка в регионе крайне напряженная. Ранее Иран нанес ракетные удара по американским базам в Ираке.
Как сообщает CNN, ведущие авиакомпания приостановили рейсы в эти страны и меняют маршруты своих лайнеров, чтобы избежать полетов в иракском и иранском воздушных пространствах. В их числе Air France, Emirates Airline, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, American Airlines, Delta, Lufthansa и другие. Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.
Компания «Международные авиалинии Украины» также прекращает полеты в Иран на неопределенный срок. Среди версий о причинах крушения самолета Boeing 737 «техническая неисправность», а также «вооруженная атака».
Как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине после катастрофы проверят все гражданские самолеты
Все новости об авиакатастрофе в Иране читайте в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео» на сайте «ФАКТОВ».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..