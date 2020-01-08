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Дело Шеремета: суд принял резонансное решение по подозреваемой Дугарь
Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвокатов медика Яны Дугарь, которую 13 декабря прошлого года отправили под круглосуточный домашний арест по подозрению в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает «Сегодня», судьи отменили решение суда предыдущей инстанции, однако тут же отправили Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, но уже по другому адресу.
Сообщается, что защитники медсестры заявляли о ее непричастности к преступлению, а также говорили, что в момент его совершения девушка находилась в воинской части закрытого типа на службе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты заявили о фальсификации доказательств ее вины. В частности, сравнив запечатленную на оперативном видео девушку и Яну Дугарь, защитники обратили внимание на разную длину и форму ног, а также на то, что у первой нет татуировок, которые есть у Дугарь.
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