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Происшествия

В Киеве женщина упала с 13 этажа: первые подробности трагедии

9:12 31 декабря 2019 1041
Полицейский автомобиль и скорая
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве на проспекте Академика Палладина, 21, произошла трагедия — молодая женщина выпала с 13 этажа и погибла. Ранее подобный случай произошел на столичном Печерске.

Как сообщает «Информатор», ЧП на Палладина произошло около часа ночи. По одной из версий, женщина вышла на балкон, чтобы повесить белье и по непонятным пока что причинам выпала из окна.

В момент трагедии в квартире находился муж погибшей. Выяснением всех обстоятельств ее смерти займутся правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре возле одного из многоэтажных домов по бульвару Славы нашли тело 34-летней женщины. По предварительной версии полиции, она выпала из окна квартиры на 16 этаже. Все это произошло ранним утром. Супруг погибшей позже рассказал, что в это время спал и ничего не слышал.

Фото с сайта «Информатор».

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