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Под Киевом неизвестные ранили женщину выстрелом из арбалета (фото)
В Борисполе серьезно ранили сотрудницу городского управления образования Бориспольского горсовета Нину Ковадло. Инцидент произошел около 17:00 8 января. Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь в результате стрельбы пострадали пять человек.
Как сообщает местное издание «Это Борисполь», потерпевшая возвращалась из магазина, и возле дома № 46 по улице Владимира Момота почувствовала сильную боль в руке. Стреляли со стороны дома № 40.
Стрела попала в запястье женщины, однако задела ее не сильно (больше пострадал рукав синтепоновой куртки) и влетела в припаркованное авто (!).
В настоящее время полиция обследует территорию и опрашивает свидетелей инцидента.
Напомним, в Киеве разыскивают мужчину, который с ножом нападает на девушек и пытается их изнасиловать. А в Кривом Роге 6 января во время уличной стрельбы пострадала женщина.
Фото borispol.org.ua
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