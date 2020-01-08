23.67 / 24.10 26.19 / 26.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом неизвестные ранили женщину выстрелом из арбалета (фото)

20:47 8 января 2020 128
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Борисполе серьезно ранили сотрудницу городского управления образования Бориспольского горсовета Нину Ковадло. Инцидент произошел около 17:00 8 января. Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь в результате стрельбы пострадали пять человек.

Как сообщает местное издание «Это Борисполь», потерпевшая возвращалась из магазина, и возле дома № 46 по улице Владимира Момота почувствовала сильную боль в руке. Стреляли со стороны дома № 40.

Стрела попала в запястье женщины, однако задела ее не сильно (больше пострадал рукав синтепоновой куртки) и влетела в припаркованное авто (!).

В настоящее время полиция обследует территорию и опрашивает свидетелей инцидента.

Напомним, в Киеве разыскивают мужчину, который с ножом нападает на девушек и пытается их изнасиловать. А в Кривом Роге 6 января во время уличной стрельбы пострадала женщина.

Фото borispol.org.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни

Гороскоп

Львы найдут друзей, а Весы — любовь: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер