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Украина

В Украине зафиксировали первую в 2020 году смерть от гриппа

21:16 8 января 2020 160
У больного высеяли штам гриппа
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа в 2020 года. Вирус гриппа А (H1) pdm09 был подтвержден у 55-летней женщины, скончавшейся 3 января. Напомним, 31 декабря от гриппа скончался мужчина, заболевший 20 декабря.

Как сообщил Центр общественного здоровья в Facebook, в больницу женщина обратилась только на 10 день болезни, ее сразу же поместили в реанимацию.

Пациентка входила в группу медицинского риска и имела сопутствующие заболевания. От гриппа вакцинирована не была.

Таким образом, общее количество жертв гриппа с начала эпидемического сезона (октябрь 2019 года) достигло двух человек. Госпитализировать пришлось 53 527 человек, из них 79% — дети. Вакцинацию от гриппа с октября 2019 года прошли 227 417 человек.

Напомним, американские эксперты спрогнозировали, что пик заболеваемости гриппом будет достигнут еще в декабре 2019 года.

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