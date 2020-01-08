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В Украине зафиксировали первую в 2020 году смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа в 2020 года. Вирус гриппа А (H1) pdm09 был подтвержден у 55-летней женщины, скончавшейся 3 января. Напомним, 31 декабря от гриппа скончался мужчина, заболевший 20 декабря.
Как сообщил Центр общественного здоровья в Facebook, в больницу женщина обратилась только на 10 день болезни, ее сразу же поместили в реанимацию.
Пациентка входила в группу медицинского риска и имела сопутствующие заболевания. От гриппа вакцинирована не была.
Таким образом, общее количество жертв гриппа с начала эпидемического сезона (октябрь 2019 года) достигло двух человек. Госпитализировать пришлось 53 527 человек, из них 79% — дети. Вакцинацию от гриппа с октября 2019 года прошли 227 417 человек.
Напомним, американские эксперты спрогнозировали, что пик заболеваемости гриппом будет достигнут еще в декабре 2019 года.
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