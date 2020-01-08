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Стиль жизни

Скорпион и Рак столкнутся с проблемами: гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

13:31 14 января 2020 61
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 15 января, — удачный день для покупок, учебы и работы, которая требует внимания.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Деловые вопросы в этот день постарайтесь обсуждать и решать вместе с родными или очень близкими вам людьми.

Телец

Настроение обещает быть позитивным. Постарайтесь получить от жизни максимум удовольствий, не перегружайте себя лишними хлопотами.

Близнецы

Возможны неожиданные денежные поступления. К полученным деньгам относитесь бережно, не стоит их торопиться тратить.

Рак

На пути Раков обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.

Лев

Звезды на вашей стороне. Вы только не мешайте им и не тратьте свои силы и энергию на борьбу с обстоятельствами.

Дева

Если вы проявите гибкость и в неоднозначной ситуации пойдете на уступки, это вам пойдет в будущем только на пользу.

Весы

Не исключены мелкие разногласия дома, но вы сохраните хорошее отношение со всеми, кто вам дорог.

Скорпион

Осторожно, у вас появится опасность профессиональных промахов или финансовых потерь.

Стрелец

Не форсируйте события, особенно в личных отношениях, лучше подготовьте почву для дальнейшего успеха.

Козерог

Возможны интересные и приятные знакомства, которые будут полезными вам в деловом отношении.

Водолей

Большинство представителей знака будет пользоваться авторитетом или влиятельным покровительством.

Рыбы

День подходит для любой работы. Вы сможете сделать все, что запланировали.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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