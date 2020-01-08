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Происшествия

Трагедия в Луцке: полиция рассказала подробности падения двух девушек с балкона многоэтажки

22:20 8 января 2020 142
Трагедия в Луцке: полиция рассказала подробности падения двух девушек с балкона многоэтажки
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции Волынской области окончательно отказались от версии самоубийства 15-летней девушки, выпавшей с балкона 7 этажа высотки на улице Конякина в Луцке.

Предварительно установлено, что погибшая девушка решила пошутить и переклонилась через перила балкона. Удержать равновесия она на смогла и начала падать. Ее сестра схватила погибшую за ноги, и тоже не удержалась.

В результате одна несовершеннолетняя девочка погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»), в настоящее время решается вопрос о внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.

«ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места инцидента.

Напомним, в новогоднюю ночь в Желтых Водах на Днепропетровщине подросток пытался покончить с собой, прыгнув с крыши известного в городе недостроя.

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