Происшествия

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

В среду, 8 января, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП — автомобиль сбил четырех людей на пешеходном переходе, двое из них погибли на месте. В этот же день в Вишневом под Киевом автомобиль также сбил мужчину на пешеходном переходе.

Как сообщает «Первый городской», авария случилась вечером в Ингулецком районе на улице Каткова.

По предварительной информации, четыре человека переходили дорогу по зебре. Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. В результате наезда две женщины погибли на месте, еще двоих госпитализировали 1 17 больницу.

Позже патрульные обнаружили брошенный автомобиль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Львов-Тернополь, в котором погиб бывший АТОшник Руслан Куземский. А также писали об аварии в Голосеевском районе Киева, в которой столкнулись три автомобиля — BMW X5, Mercedes 190 и Hyundai. Водитель Mercedes погиб на месте.

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