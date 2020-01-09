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Канада выдвинула требование по поводу расследования катастрофы украинского самолета в Иране
Канада будет добиваться прямого участия ее представителей в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который разбился в Тегеране 8 января. Об этом во время пресс конференции в Оттаве заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании аварии украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца», — заявил он.
Отметим, у Канады с Ираном нет прямых дипломатических отношений, что затрудняет возможность привлечения канадских экспертов в работе комиссии по расследованию причин трагедии. Вместе с тем, Трюдо отметил, что министры Канады поддерживают связь с правительством Украины и международными партнерами, имеющими прямое отношение к произошедшему.
Кроме того, Австралия, Франция и Италия, на которые Канада опирается в отношениях с Ираном, предложили помощь Трюдо в консульской работе.
Оттава готовит консульские группы для поездки в Иран, если его правительство позволит это.
Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.
9 января президент Зеленский объявил в Украине траур по погибшим на борту самолета МАУ и выступил с обращением.
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