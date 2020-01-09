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Украина

Канада выдвинула требование по поводу расследования катастрофы украинского самолета в Иране

8:45 9 января 2020 315
Трюдо
Инф. «ФАКТОВ»

Канада будет добиваться прямого участия ее представителей в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который разбился в Тегеране 8 января. Об этом во время пресс конференции в Оттаве заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании аварии украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца», — заявил он.

Отметим, у Канады с Ираном нет прямых дипломатических отношений, что затрудняет возможность привлечения канадских экспертов в работе комиссии по расследованию причин трагедии. Вместе с тем, Трюдо отметил, что министры Канады поддерживают связь с правительством Украины и международными партнерами, имеющими прямое отношение к произошедшему.

Кроме того, Австралия, Франция и Италия, на которые Канада опирается в отношениях с Ираном, предложили помощь Трюдо в консульской работе.

Оттава готовит консульские группы для поездки в Иран, если его правительство позволит это.

Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

9 января президент Зеленский объявил в Украине траур по погибшим на борту самолета МАУ и выступил с обращением.

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