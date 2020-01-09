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Мир

Ядерная война неизбежна: в России озвучили тревожный прогноз

9:13 9 января 2020 125
Ядерный взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Сулеймани приведет к ядерной войне из-за «несовместимости людей Запада и Востока».

Такую точку зрения в эфире «Эха Москвы» высказал публицист Александр Невзоров. «Кроме терактов арабский мир… ничего не умеет. Они даже ботинки не шьют. Чем они сейчас могут пока ответить? Они, конечно, могут превратить в гуляш пару сотен туристов с детьми и багажом. Побегают со знаменами… И, может быть, удовлетворятся», — сказал Невзоров, отметив, что религии разделили людей «невозвратно». «Но все равно ядерная война неизбежна, потому что слишком сильна эта несовместимость между людьми Запада и Востока. И ничего не исправить и смягчить…», — добавил он.

При этом, по словам Невзорова «будет больно России», которая «привыкла сиять и сверкать». «Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану. Но, в принципе, нефиг, действительно, корешиться только с людоедами, диктаторами, кровопийцами. Понятно, что все равно рано или поздно такая война будет, даже если ее сегодня и отменил Трамп», — сказал публицист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своем обращении к нации американский президент Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана для предотвращения реализации его ядерной программы и призвал НАТО сильнее влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

А постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что ударом по американским военным базам в Ираке Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в том случае, если не будет агрессии со стороны США.

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