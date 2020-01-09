Украина

Появились фотографии и данные о пассажирах-украинках, погибших вследствие крушения Боинга в Иране

Среди пассажиров «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», погибших в катастрофе 8 января, были двое наших сограждан. Одна из пассажирок — директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова.

Как сообщает «Апостроф», муж погибшей в социальных сетях попросил помолиться за жертв авиакатастрофы: «Не хотел публичности. Но, думаю, что надо помолиться за мою Елену и всех погибших».

Елена Малахова

Вторая погибшая — 61-летняя Ольга Кобюк, которая возвращалась из Ирана, где живет ее дочка с супругом.

Ольга Кобюк

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в авиакатастрофе погибли и все девять членов украинского экипажа — трое пилотов и шесть бортпроводников.

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