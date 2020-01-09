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На улицах Киева заметили лося (фото)
В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося. Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда зоозащитников.
Видео с лосем на своей страничке в соцсетях опубликовал ресурс «Типичный Киев».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в Киеве на Южном мосту в ДТП погиб лось — животное сбил автомобиль. Не понятно, каким образом дикий лось оказался посреди оживленного транспортного потока.
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