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Украина

Национализация «ПриватБанка»: в суде требуют признать недействительными договора о приобретении акций

15:41 9 января 2020 112
«ПриватБанк»
Инф. «ФАКТОВ»

Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску, который Александр Дубилет подал к ФГВФЛ, Минфину и «Приватбанку». В нем отец нынешнего министра Кабмина Дмитрия Дубилета требует признать недействительными договора о приобретении акций. Они были заключены во время национализации финансового учреждения. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что для возвращения «ПриватБанка» из собственности государства нет никаких оснований.

Издание «Петр и Мазепа» сообщает, что такие же иски в конце декабря подали и другие бывшие топ-менеджеры «Приватбанка», владевшие миноритарными пакетами акций.

Бывшие топ-чиновники «Приватбанка» уже не первый раз подают иски против национализации учреждения, но прежде Печерский суд отказывался рассматривать заявления, отметив, что споры относятся к компетенции судов хозяйственной юрисдикции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НБУ заявили об атаке со стороны Коломойского.

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