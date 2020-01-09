«Укрспецэкспорт» возглавил «коммунальщик» из Киевского горсовета

Украина

Главой крупнейшего экспортера украинского вооружения — государственной компании «Укрспецэкспорт» назначен депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря. Соответствующее решение приняло руководство концерна «Укроборонпром», в состав которого компания входит.

«Да, мы подтверждаем информацию относительно назначения Вадима Ноздри на эту должность», — заявили в концерне по запросу Укринформа.

В Киевсовете Ноздря является первым заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, и летом 2019 года его называли в числе претендентов на должность министре ЖКХ в правительстве Алексея Гончарука.

Кстати, в 2002—2006 гг. он уже являлся заместителем начальника департамента «Укрспецэкспорта».

Напомним, в конце августа 2019 года новым главой «Укроборонпрома» был назначен экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус (сменил Павла Букина). В структуре концерна был создано подразделение по вопросам трансформаций, новоназначенный глава которого Роман Бондарь оценил состояние дел во вверенной ему государственной структуре как весьма плачевное.

Тогда же он сообщил, что концерн вернул себе контроль над компанией «Укрспецэкспорт», являющейся главным реализатором украинского вооружения.

Отметим, что кадровым изменениям в концерне предшествовало открытие двух уголовных производств о злоупотреблениях, заведенных после журналистского расследования. В рамках их расследования НАБУ провело порядка 20 обысков у фигурантов производства.

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