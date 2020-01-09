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Украина

В Офисе генпрокурора создали отдел по расследованию небоевых потерь в зоне ООС

16:54 9 января 2020 7
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине создан отдел процессуального руководства досудебными расследованиями по уголовным производствам, открытыми по фактам смерти военнослужащих не в боевой обстановке. Ранее в Генштабе сообщали, что в 2019 году небоевые потери в ВСУ составили 77 человек.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, такое решение согласовал генпрокурор Руслан Рябошапка. Сообщается, что сотрудники отдела займутся надзором за расследованием таких фактов на территории проведения операции Объединенных сил.

Также Офис генпрокурора инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования таких уголовных производств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ Руслан Насальський.

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