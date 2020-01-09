Шоу-бизнес

Нацотбор на «Евровидение-2020»: участники еще не известны, но билеты уже продают

Национальный отбор на «Евровидение-20 202», объявивший ранее новые правила и имя ведущего прямых эфиров, начал продажу билетов. Поклонники конкурса могут приобрести билеты на полуфиналы, которые состоятся 8 и 15 февраля в Киеве во Дворце культуры КПИ. Их стоимость — от 320 до 1090 гривен. На финальное шоу 22 февраля, во время которого назовут имя победителя, представителя Украины на международном песенном конкурсе, билеты пока не поступили в продажу.

Кто может стать победителем Нацотбора, предугадать сложно. Организаторы пока не опубликовали список участников.

Известно, что ведущим эфиров снова станет Сергей Притула. Музыкальным продюсером остается Руслан Квинта. А вот в составе жюри произошла замена. Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание назвали имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора. Место Джамалы в судейском кресле займет Тина Кароль. Также в состав жюри снова вошел Андрей Данилко.

В сети появились слухи, что Верка Сердючка снова может представить Украину на «Евровидении».

Напомним, конкурс состоится в мае в Нидерландах.

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