Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Шоу-бизнес

Оставшийся без подопечных в финале десятого сезона популярного шоу «Х-фактор» (СТБ) судья Андрей Данилко, похоже, недолго пребывал в печали и решил найти новое применение своим талантам.

Так, уже в среду, 25 декабря, в эфире телеканала «1+1» Данилко выступил в образе Верки Сердючки в передаче «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» и прозрачно намекнул на готовность участвовать в отборе к Евровидению-2020, пишет Информатор.

В частности, перед началом исполнения песни «Make It Rain Champagne» Данилко заявил: «На всякий случай, вдруг опять будут выяснять чей Крым на Евровидении — песня уже в принципе готова». Этим заявлением Верка Сердючка вызвала бурную реакцию зала.

Название песни сам артист перевел как «Сделаем дождь из шампанского». Ее авторами указаны два известных автора песен — шведский музыкальный продюсер и основатель компании Bassflow Productions Питер Бустрем, а также вокалист группы Gravitonas Андреас Орн. Остались довольны песней и комментаторы под видео с песней на Youtube.

Напомним, что после скандала во время предыдущего Нацотбора с Maruv, в этом году он пройдет по новым правилам. Отныне участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, которые не давали концерты на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует их во время конкурса и в финале Евровидения, а также не посещал территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. При этом последним днем подачи онлайн-анкет для участия в отборе завершился как раз 25 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», каналы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Им стал народный артист Украины, любимец зрителей Андрей Данилко, который занимает это место уже пятый год подряд. Ведущим Национального отбора стал Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта, креативный — Наталья Франчук. Прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter