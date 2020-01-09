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Украина

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал ее выплатить украинским компаниям более 80 млн долларов за потери в Крыму

20:48 9 января 2020 195
Швейцарский федеральный суд
Инф. «ФАКТОВ»

Швейцарский федеральный суд отклонил апелляции России на решения, вынесенные в Женевском суде, о выплате 12 украинским фирмам компенсации за утраченные активы в Крыму. По решению суда, общая сумма выплаты должна составить 80 миллионов швейцарских франков (эквивалент 82,1 миллиона долларов). Как сообщали «ФАКТЫ», общие экономические потери, которые понесла Украина в результате российской агрессии, оцениваются в 50−150 миллиардов долларов.

Таким образом, суд не поддержал российскую сторону, утверждавшую, что Женевский орган не подходит для вынесения решения по этому делу.

По мнению Федерального суда, компетенция женевских судей не может ставиться под сомнение. Такое же решение было принято в октябре 2018 года.

Напомним, ранее украинский «Ощадбанк» победил в судебном споре против России во французском суде. Предметом спора являлось имущество, украденное у государственного банка в результате аннексии. Апелляционный суд в Париже принял сторону «Ощадбанка» и отклонил апелляцию россиян.

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