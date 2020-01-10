Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинцев переводят в санаторий в Пуще-Водице

Украина

Часть украинцев, которые вернулись из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря 2019 года, из больницы «Феофания» перевели в госпиталь для ветеранов войны «Лесная поляна».



Кроме того, министерство по делам ветеранов планирует перевести еще часть людей в другой госпиталь.

«…сейчас принимается решение о переводе части в „Лесную поляну“, части в другой госпиталь. Этим занимается специальный человек, советник министра, который отвечает за медицинское обеспечение. Там есть очень большие нюансы о предоставлении им медицинской помощи. Не всякое заведение может точечно оказать эту помощь. Поэтому мы группируем их по той логике, где лучше им окажут помощь. Собственно, сейчас принимаем решение о перемещении их в другие заведения, чтобы помощь была комплексной», — цитирует УНН слова начальника управления министерства по делам ветеранов Сергея Мокренюка.



Чиновник также отметил, что среди освобожденных есть часть людей, которые сначала отказались лечиться, но затем попросили о медицинской помощи. Для них министерство организовывает поездку на адаптацию.

Он также отметил, что основной проблемой у освобожденных пленных есть проблема с зубами.

«Им всем абсолютно нужно делать зубы. И это стоимостные процедуры, но сегодня мы с партнерами-стоматологами договорились про минимум, что будет проведено всем — это оценка состояния, на основании которого можно будет делать дорожную карту по дальнейшему оказанию стоматологических услуг. Им уже какие-то лечебные процедуры в этой части проведены, но не такие, которые надо. Они проведены в связи с острыми случаями. Полноценно предоставить стоматологическую помощь сегодня всем невозможно. Мы понимаем, что этот вопрос отсрочен во времени», — добавил Сергей Мокренюк.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную украинскую территорию с оккупированного Донбасса вернулось 76 украинцев.

Как сообщали «ФАКТЫ», освобожденным из плена украинцам помогут найти работу и жилье. Кроме того им помогут восстановить документы.

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