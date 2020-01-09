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Украина

Освобожденным из плена украинцам помогут найти работу и жилье

13:43 9 января 2020 29
освобожденные из плена
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцам, которых освободили из плена боевиков «ДНР» и «ЛНР», государство окажет помощь в поисках жилья и трудоустройстве. Об этом говорится на странице министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Facebook.

«Минветеранов окажет помощь в восстановлении документов освобожденным из плена гражданам Украины, которые сейчас проходят реабилитацию. Также министерство содействует в поиске жилья для них и трудоустройстве. До этого минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале», — говорится в сообщении.

Известно, что для освобожденных из плена предусмотрена выплата денежной помощи.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную украинскую территорию с оккупированного Донбасса вернулось 76 украинцев.

Как сообщали «ФАКТЫ», сейчас вернувшие из плена боевиков, проходят реабилитацию в больнице «Феофания». Врачи заявили, что осложнений со здоровьем у большинства из них нет, но проблема в том, что почти всем освобожденным некуда идти — у них нет собственного жилья.

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