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Обещали "высокую прибыль": в Киеве разоблачили сеть мошеннических "финансовых аукционов"
В киберполиции, которая недавно разоблачила группировку хакеров, взломавших более 20 тысяч серверов по всему миру, рассказали о новой афере, которая приносила своим организаторами как минимум сто тысяч долларов ежемесячно.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
Так, в Киеве злоумышленники открыли несколько call-центров якобы для проведения торгов на мировых финансовых рынках. Они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированное возвращение вложенных денег. Зато создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.
Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности составил более 100 тысяч долларов США ежемесячно.
Мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас киберполиция устанавливает всех потерпевших.
Проведя обыски по месту расположения офисных помещений мошенников, правоохранители изъяли системные блоки, серверы и мобильные телефоны. Во время предварительного осмотра этой техники было установлено, что злоумышленники также продавали запрещенные медицинские препараты. Их продажа осуществлялась в Украине и за рубежом через сеть интернет.
Действия ловкачей квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые занимались развращением несовершеннолетних, создавая порнофильмы с их участием и продавая свою продукцию через интернет.
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