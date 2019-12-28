23.77 / 24.70 26.35 / 27.47
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинские хакеры взломали 20 тысяч серверов в Европе и США: раскрыта мошенническая схема

21:31 28 декабря 2019 379
Киберполиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области киберполиция разоблачила группировку хакеров. Они взломали более 20 тысяч серверов, расположенных по всему миру. Ранее правоохранители разоблачили хакеров, воровавших средства с карточек супермаркетов.

Пресс-служба киберполиции сообщает, что в составе группы были трое украинцев и один иностранец. Они на заказ взламывали удаленные серверы в Украине, Европе и США.

Киберполиция установила, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники производили bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак применялось специализированное программное обеспечение — оно использовало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

Часть серверов они использовали и в собственных целях. Также часть «взломанных» серверов сбывали другим хакерам.

«Гонорары» злоумышленники получали на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них обнаружили почти 80 000 долларов.

При обысках правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области бывший военнослужащий продавал данные пользователей соцсетей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Максим Галкин

Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей (видео)

Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря

Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер