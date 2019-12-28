Происшествия

Украинские хакеры взломали 20 тысяч серверов в Европе и США: раскрыта мошенническая схема

В Харьковской области киберполиция разоблачила группировку хакеров. Они взломали более 20 тысяч серверов, расположенных по всему миру. Ранее правоохранители разоблачили хакеров, воровавших средства с карточек супермаркетов.

Пресс-служба киберполиции сообщает, что в составе группы были трое украинцев и один иностранец. Они на заказ взламывали удаленные серверы в Украине, Европе и США.

Киберполиция установила, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники производили bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак применялось специализированное программное обеспечение — оно использовало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

Часть серверов они использовали и в собственных целях. Также часть «взломанных» серверов сбывали другим хакерам.

«Гонорары» злоумышленники получали на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них обнаружили почти 80 000 долларов.

При обысках правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области бывший военнослужащий продавал данные пользователей соцсетей.

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