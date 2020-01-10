23.93 / 24.33 26.41 / 26.97
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина и Иран приняли решение о расшифровке "черных ящиков", — Bloomberg

11:26 10 января 2020 310
Черный ящик с самолета МАУ
Инф. «ФАКТОВ»

Информацию с бортовых самописцев, которые были найдены на месте катастрофы украинского авиалайнера МАУ, будут расшифровывать совместно эксперты из Украины и Ирана.

Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на Bloomberg. «Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из «черных ящиков», — говорится в сообщении агентства.

При этом добавляется, что две страны «готовы оставить в стороне политические моменты». Ход расследования будут отслеживать судебные власти Ирана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иранская сторона отказалась передавать «черные ящики» с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» производителю лайнера — американской корпорации The Boeing Company.

Также сообщалось, что после первой расшифровки информации с бортовых самописцев иранская сторона заявила о прекращении связи между пилотами украинского авиалайнера и диспетчерами сразу же после взлета самолета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

Каменских

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер