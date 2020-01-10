Украина

Украина и Иран приняли решение о расшифровке "черных ящиков", — Bloomberg

Информацию с бортовых самописцев, которые были найдены на месте катастрофы украинского авиалайнера МАУ, будут расшифровывать совместно эксперты из Украины и Ирана.

Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на Bloomberg. «Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из «черных ящиков», — говорится в сообщении агентства.

При этом добавляется, что две страны «готовы оставить в стороне политические моменты». Ход расследования будут отслеживать судебные власти Ирана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иранская сторона отказалась передавать «черные ящики» с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» производителю лайнера — американской корпорации The Boeing Company.

Также сообщалось, что после первой расшифровки информации с бортовых самописцев иранская сторона заявила о прекращении связи между пилотами украинского авиалайнера и диспетчерами сразу же после взлета самолета.

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