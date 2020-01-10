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К Киевскому апелляционному суду стянули силовиков: что происходит (фото)
В пятницу, 10 января, к зданию столичного Апелляционного суда, где запланировано заседание по вопросу о мере пресечения музыканту Андрею Антоненко (Риффмастер), которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремена, подтянули силовиков.
Фоторепортаж с места событий опубликовали на страничке Free Riff. «И снова вопрос: зачем их столько… И снова без номеров на шлемах… Есть информация, что Риффа привезли и заседание состоится», — говорится в комментарии к фото.
Ранее на страничке сообщалось, что накануне Андрея Антоненко не доставили в суд по неизвестным причинам. В то же время суд, отклонив ходатайство адвокатов об отводе судей, принял решение о доставке Антоненко в зал заседания 10 января.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следственный эксперимент показал, что Андрей Антоненко ниже ростом мужчины, который закладывал взрывное устройство под автомобиль журналиста Павла Шеремета. Это зафиксированный на камеры видеонаблюдения.
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