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Сажать в тюрьму за пьяную езду пока не будут: что важно об этом знать
Большинство украинских СМИ сообщили о том, что с 1 января вступила в действие статья Уголовного кодекса Украины 286−1, предусматривающая ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования на опьянение. Напомним, пьянство за рулем является одной из самых распространенных причин ДТП в Украине. Уголовному преследованию подлежит «управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под действием медицинских препаратов, снижающих внимание и скорость реакции».
Однако, как сообщил «ФАКТАМ» адвокат Вадим Володарский, 3 декабря Верховная Рада Украины отсрочила вступление в действие этой статьи на полгода, до 1 июля 2020 года. Напомним, что статья 286−1 предусматривает штраф в 1—2 тысячи необлагаемых налогом минимумов (от 17 до 34 тысяч гривен) и лишение прав на срок до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки транспортного средства полицией до проведения освидетельствования. Повторное нарушение наказывается штрафом до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тысяча гривен) и лишением прав сроком на два-три года. Поскольку преступлением пьянство за рулем в прямом смысле не является, его отнесут к уголовным проступкам, закон о которых был принят в 2018 году. Расследовать такие проступки будут по упрощенной процедуре не следователи, а дознаватели. Однако человек будет считаться судимым. А это уже клеймо на всю жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что количество радаров TruCAM в Украине возрасло, хотя суды признали их незаконными.
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