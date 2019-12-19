Радаров TruCAM в Украине станет больше, хотя суды признали их незаконными

Украина

Патрульная полиция Украины в очередной раз пополнила свой арсенал радаров TruCAM, с помощью которых стражи порядка контролируют скорость движения транспортных средств. Наряду с этим недавно апелляционный административный суд признал использование подобных приборов незаконным. Правомерно ли их использование на украинских автодорогах, выясняли «ФАКТЫ».

Недавно пресс-служба патрульной полиции Украины сообщила, что увеличивает количество лазерных измерителей скорости TruCam и добавляет 57 новых участков, где будет осуществляться контроль режимов движения транспортных средств. «Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках», — сказано в сообщении.

Правоохранители в который раз напомнили, что превышение безопасной скорости движения — одна из основных причин ДТП на дорогах Украины. И для эффективной борьбы с этой трудноизлечимой «болячкой» отечественных водителей арсенал радаров планомерно увеличивается.

Впервые радары TruCAM в тестовом режиме появились на наших дорогах 8 октября 2018 года. А спустя несколько дней, с 15 октября, заработали полноценно. По данным полиции, в первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима, а с начала использования и до ноября текущего года патрульные привлекли к ответственности более 350 тысяч нарушителей.

Напомнили в патрульной полиции и о трех ключевых моментах фиксации скоростных режимов езды: на сайте полиции и в соцсетях публикуется карта с обозначением участков, на которых измеряется скорость; на дороге установлены знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками. В планах полиции уже который год остается «радаризация» всей страны и отправление нарушителям «писем счастья».

В то же время суды выносят кардинально противоположные решения по делам, связанным с превышением водителями скорости движения, зафиксированным с помощью радаров TruCAM. Об этом сообщается в Facebook в группе «Дорожный адвокат»: «На сегодня отсутствует окончательная позиция судов по законности применения измерителя скорости TruCAM. Отдельные суды указывают, что этот прибор законный. Другие говорят, что это устройство не может применяться для измерения скорости. Как видим, судебная практика по этому устройству на сегодняшний день не является однозначной. Часть штрафов остается в силе, другая судами отменяется».

Так, своим недавним решением Седьмой апелляционный административный суд признал лазерный измеритель скорости TruCAM LTI 20/20 незаконным. В частности, суд сделал вывод, что это устройство исключено из Госреестра еще в 2015 году, а сертификат его соответствия давно является недействительным. На этом основании суд признал измерение скорости устройством неправомерным и отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости. Данное судебное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что о первом случае признания судом незаконности радаров TruCAM «ФАКТЫ» писали еще в конце прошлого года.

На это решение суда в соцсетях активно отреагировал некий Владимир Кривенко, в пух и прах раскритиковавший его: «Некомпетентность апелляционного административного суда просто шокирует! Как тогда надеяться на законность решений по более значимым делам? Как правило, сертификат на средство измерительной техники (СИТ) действует три года, и он необходим для введения такого прибора в действие. При этом срок эксплуатации средства измерения составляет 20—30 лет и более. На весь этот период времени необходимо иметь только действующее свидетельство о ежегодной поверке прибора».

Владимир Кривенко также рассказал о хронологии метрологического обеспечения радаров TruCAM. Так, в 2011 году по инициативе производителя были проведены государственные приемочные испытания, по результатам которых утвердили тип средства измерительной техники «Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM», внесенный в Госреестр средств измерительной техники под номером У3197−12. Представителю производителя был выдан сертификат, который предоставлял возможность импортировать и вводить в оборот измерители TruCAM на территории Украины по упрощенной процедуре. Но, поскольку ввоз новых партий этих приборов в нашу страну не планировался, производитель не представил их на государственные контрольные испытания. Это и было основанием аннулирования действующего тогда сертификата и исключения его из Госреестра.

«Это обычная бюрократическая процедура, которая касается ввоза новых приборов. И она не касается средств измерения, уже введенных в оборот. И поскольку закон обратной силы не имеет, то TruCAM, которые уже были ввезены на территорию Украины и прошли государственную метрологическую аттестацию в период действия того сертификата, могут использоваться без ограничений при наличии действующего свидетельства о поверке», — разъяснил Владимир Кривенко, как оказалось, являющийся лицом заинтересованным — как бенефициар частного предприятия «Директон», который в конце 2018 года выиграл тендер на ремонт и обслуживание TruCAM. Будет ли он обращаться в суд с разъяснением своей позиции, пока не известно. В то время как признание штрафов, наложенных по показаниям TruCAM, незаконными может сделать бессмысленным широкое применение этих радаров на дорогах Украины.

Тем временем недавно в Киеве был установлен антирекорд превышение скорости — 288 км в час. Днем ранее на этой же трассе была зафиксирована скорость 222 км в час.

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