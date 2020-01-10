Авиакатастрофа МАУ: в Иране назвали сроки расследования

Происшествия

На расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране может потребоваться один или два года. Об этом заявил иранский чиновник, сообщает Reuters.

По словам иранского чиновника, расшифровка черных ящиков, обнаруженных на месте крушения, может занять один или два месяца.

Отметим, информацию с бортовых самописцев, которые были найдены на месте катастрофы украинского авиалайнера МАУ, будут расшифровывать совместно эксперты из Украины и Ирана.

Напомним, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли.

Сразу после падения самолета появилась версия, что лайнер непреднамеренно был сбит иранскими системами ПВО.

Эту версию озвучили в Пентагоне. К ней склоняется президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Моррисон Скотт. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что получил разведданные из нескольких источников, которые говорят о том, что Boeing 737−800 был сбит Ираном.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию попадания ракеты в лайнер, но заявил, что она пока что не подтверждена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter