23.86 / 24.23 26.35 / 26.88
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Авиакатастрофа МАУ: в Иране назвали сроки расследования

12:51 10 января 2020 215
авиакатастрофа
Инф. «ФАКТОВ»

На расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране может потребоваться один или два года. Об этом заявил иранский чиновник, сообщает Reuters.

По словам иранского чиновника, расшифровка черных ящиков, обнаруженных на месте крушения, может занять один или два месяца.

Отметим, информацию с бортовых самописцев, которые были найдены на месте катастрофы украинского авиалайнера МАУ, будут расшифровывать совместно эксперты из Украины и Ирана.

Напомним, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли.

Сразу после падения самолета появилась версия, что лайнер непреднамеренно был сбит иранскими системами ПВО.

Эту версию озвучили в Пентагоне. К ней склоняется президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Моррисон Скотт. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что получил разведданные из нескольких источников, которые говорят о том, что Boeing 737−800 был сбит Ираном.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию попадания ракеты в лайнер, но заявил, что она пока что не подтверждена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер