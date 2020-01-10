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В "Голосе" прокомментировали отдых Вакарчука в Таиланде: в сети разгорелась дискуссия
Фронтмен группы «Океан Ельзи» и народный депутат Святослав Вакарчук действительно сейчас находится в отпуске. На работу в Верховную Раду Вакарчук должен вернуться, как и другие депутаты, 13 января. В парламенте соберется комитет по внешней политике, и депутат-музыкант будет там присутствовать. Об этом заявил спикер партии «Голос» Ярэма Дух, комментируя фотографии с Вакарчуком на отдыхе в Таиланде.
В соцсетях нет единого мнения, может ли лидер прогрессивной партии продолжать отпуск после трагедии с украинским самолетом. Многие советуют Вакарчуку возвращаться в Украину и заниматься парламентской работой.
В то же время есть и те, кто не видит особого смысла в активности отдельных депутатов, пока не соберется парламентский комитет полным составом.
Напомним, авиакатастрофа с украинским «Боингом» в Иране случилась утром 8 января, но депутаты этот вопрос планируют обсуждать лишь 13 января. Парламентарии не захотели возвращаться с каникул.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!