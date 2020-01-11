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После крушения самолета МАУ Иран может забыть о своей ядерной программе, — украинский журналист
После крушения самолета МАУ в Иране властям этой страны можно забыть о продолжении своей ядерной программы, так как у Запада появился дополнительный аргумент не допустить ее развития. Об этом пишет известный журналист Сергей Щербина в Facebook.
«Кажется, лидеры Запада специально оставили дырку для иранского режима, сразу подчёркивая „непреднамеренность“ удара по украинскому борту. Вариантов у Ирана особо не было — или признаваться, или идти в отказ и только подчеркнуть оправданность политики США и союзников. Но о ядерной программе можно забывать, так как „боинг“ — железный аргумент не допустить ее развития, и он оправдывает любые действия в этом отношении», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), который в некоторых странах признан террористической организацией, полностью взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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