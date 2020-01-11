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Корпус стражей исламской революции взял ответственность за крушение украинского самолета
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране полностью взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ. Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету. После того, как произошла катастрофа, Хаджизаде якобы пожалел, что жив, передает иранское агентство ISNA.
«Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти страны. Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», 11 января Иран официально признал, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно иранскими военными. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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