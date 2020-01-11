Зеленский обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского «Боинга»

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно расследования крушения украинского самолета в Иране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», — сказал Макрону президент Зеленский.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета.

Макрон пообещал Зеленскому способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении и сообщил, что Франция уже дала старт формальной процедуре начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Также президент Франции согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Иране признали, что украинский самолет МАУ с 176 людьми на борту бил сбит ракетой, выпущенной иранскими силами ПВО. Пуск ракеты в Иране назвали непредумышленным.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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