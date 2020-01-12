23.75 / 24.14 26.22 / 26.76
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Смог над Украиной рассеется 12 января: ядовитое облако уходит в сторону России

10:20 12 января 2020 1827
Густой туман
Инф. «ФАКТОВ»

Необычно теплая как для декабря погода в Киеве спровоцировала появление над столицей нового облака угарного газа. Об этом заявляет глава профильного комитета Общественного совета при Киевской городской администрации Олег Попенко.

По его словам, концентрация СО над Украиной сопоставима с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией.

В Киеве по состоянию на 10 января 2020 года уровень угарного газа в атмосфере превышал норму на 50%.
Тем не менее, как свидетельствуют прогнозы портала windy.com, уже в воскресенье, 12 января, облако угарного газа будет отнесено с территории Украины в сторону Кубани и Каспия.

Напомним, аналогичные сообщения о критичном загрязнении воздуха в Киеве появлялись в ноябре 2019 года, на фоне накрывших столицу туманов. Туманная погода немало затруднила видимость на дорогах и даже внесла изменения в график работы аэропортов.

Тем не менее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского тогда не выявила нетипично высоких концентраций чадного газа в воздухе.

Фото Радио Свобода

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

катастрофа Боинга в Иране

В катастрофе самолета МАУ не обошлось без России, у Украины есть шанс ее наказать, — Арестович

Гороскоп

Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Андрей Баков со знаменитым дедом

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер