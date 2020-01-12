Смог над Украиной рассеется 12 января: ядовитое облако уходит в сторону России

Украина

Необычно теплая как для декабря погода в Киеве спровоцировала появление над столицей нового облака угарного газа. Об этом заявляет глава профильного комитета Общественного совета при Киевской городской администрации Олег Попенко.

По его словам, концентрация СО над Украиной сопоставима с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией.

В Киеве по состоянию на 10 января 2020 года уровень угарного газа в атмосфере превышал норму на 50%.

Тем не менее, как свидетельствуют прогнозы портала windy.com, уже в воскресенье, 12 января, облако угарного газа будет отнесено с территории Украины в сторону Кубани и Каспия.

Напомним, аналогичные сообщения о критичном загрязнении воздуха в Киеве появлялись в ноябре 2019 года, на фоне накрывших столицу туманов. Туманная погода немало затруднила видимость на дорогах и даже внесла изменения в график работы аэропортов.

Тем не менее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского тогда не выявила нетипично высоких концентраций чадного газа в воздухе.

Фото Радио Свобода

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