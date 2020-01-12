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В Украине открыли базу данных советских солдат, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне запустил общедоступную электронную базу данных погибших или пропавших без вести советских военнослужащих из Украины. Об этом сообщил директор отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик в Facebook.
База данных размещена на сайте martyrology.org.ua. Это поисковый портал на базе документального фонда Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он аккумулирует сведения о советских военнослужащих из Украины, погибших и пропавших без вести, а также похоронены на ее территории.
Сайт работает в тестовом режиме. Он содержит 258 013 записей и 311 848 документов (Киевская, Житомирская области). Остальные — в работе. По словам Кулика, в течение 2020 года запланировано выложить еще 110 тысяч записей и 120 тысяч документов.
Как писали «ФАКТЫ», 4 января в Киеве в «Мистецькому арсеналi» была представлена картина украинского художника Михаила Панина «Выезд Ивана Грозного перед опричниками», которая исчезла из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны, затем была обнаружена в США и вот теперь возвращена нашей стране.
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