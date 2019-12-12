Рефата Чубарова задержали в Румынии: подробности инцидента

Украина

Утром в четверг, 12 декабря, в аэропорту Бухареста румынские пограничники забрали паспорт главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и три с половиной часа удерживали его без объяснений в транзитной зоне. Ранее в Польше по циркуляру России пограничники задерживали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура.

«С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право арестовать преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии», — пишет Рефат Чубаров на своей страничке в социальных сетях.

Руководитель Меджлиса ехал в Бухарест на встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел и экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации с временно оккупированном Российской Федерацией Крымом и милитаризацией полуострова и Черного моря.

«Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через три с половиной часа ожидания разрешить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания», — отметил Рефат Чубаров и добавил, что этот инцидент будет предметом обращения украинских дипломатов в компетентные органы Румынии за разъяснением причин задержания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рефат Чубаров анонсировал международную мирную акцию — марш с материковой Украины на территорию аннексированного Россией полуострова.



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