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В Москве экстренно госпитализировали легендарного актера
В Москве экстренно госпитализирован актер Геннадий Юхтин, известность которому принесла картина «Весна на Заречной улице» умершего весной 2019 года режиссера Марлена Хуциева.
Как передает российский «Пятый канал», 87-летний актер попал в больницу после неудачного падения. Говорят, Юхтин травмировал бедро.
Отметим, что Геннадий (Гений) Юхтин снялся во многих фильмах, среди которых — «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Алые паруса», «Увольнение на берег», «Юнга со шхуны «Колумб», «Остров сокровищ», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители».
Он также играл в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка», «Каменская». Всего в фильмографии актера — 180 картин.
Напомним, что задолго до своей смерти Марлен Хуциев рассказал «Фактам», как снимался фильм «Весна на Заречной улице».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».