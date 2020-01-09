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В Москве экстренно госпитализировали легендарного актера

16:51 9 января 2020 114
Юхтин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве экстренно госпитализирован актер Геннадий Юхтин, известность которому принесла картина «Весна на Заречной улице» умершего весной 2019 года режиссера Марлена Хуциева.

Как передает российский «Пятый канал», 87-летний актер попал в больницу после неудачного падения. Говорят, Юхтин травмировал бедро.

Отметим, что Геннадий (Гений) Юхтин снялся во многих фильмах, среди которых — «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Алые паруса», «Увольнение на берег», «Юнга со шхуны «Колумб», «Остров сокровищ», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители».

Он также играл в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка», «Каменская». Всего в фильмографии актера — 180 картин.

Напомним, что задолго до своей смерти Марлен Хуциев рассказал «Фактам», как снимался фильм «Весна на Заречной улице».

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