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Старый Новый год 2020: лучшие посевалки для детей и взрослых (видео)
В Украине Старый Новый год встречают весело и красиво. 13 января щедруют, а на следующий день — посевают.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые посевалки (засевалки).
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Посевалки на украинском языке
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж той рік.
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали —
І до хліба, і до сала…
***
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
«На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!»
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Посевалки на русском языке
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год —
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости — скотинке,
Теплой будки — собачонку,
Блюдца молока — котенку,
Горсть пшеницы — петушку,
Девку красную — дружку,
Деток малых — папе с мамой,
Бабушке — внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам Господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!
Ранее мы публиковали лучшие щедривки на Старый Новый год.
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